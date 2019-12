Els Mossos recuperen una cadira de rodes robada

J. Ll.

05.12.2019 | 04:00

Algú va robar una cadira de rodes elèctrica al carrer i va intentar vendre-la a través d'una aplicació de mòbil dedicada a la compra-venda d'objectes de segona mà. Els Mossos d'Esquadra ho van saber, es van fer passar per compradors, van acudir a la cita amb els venedors i els van localitzar i denunciar, per dos delictes: furt i per receptació.

El 21 de novembre, un home va denunciar a la comissaria el robatori de la seva cadira de rodes. Va saber que algú l'havia posat a la venda. Va veure la imatge i les condicions en una popular aplicació i no va tenir dubte. Aquella cadira en oferta era la seva. Tenia els mateixos defectes, sobretot aquells en el reposabraços.

L'oferien a 600 euros, quan el seu preu és de 2.850. Uns mossos van contactar amb els oferents i es van fer passar per unes persones interessades en la compra. Es van citar amb els venedors a les 8 del matí en un punt de Sant Llorenç. Es van acostar dos nois i una noia. Portaven la cadira. La noia, pel que sembla, no tenia res a veure amb allò.

Mossos i venedors van parlar i van concertar el lliurament. Quan els agents van tenir a les seves mans la cadira, es van identificar. I els nois, un d'ells d'uns 15 anys, l'altre d'uns 18, van fugir a la carrera. Però van ser localitzats, i denunciats per furt receptació.