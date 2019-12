05.12.2019 | 04:00

"Vine a patinar a la Plaça Nova", diu l'Ajuntament en el seu web. I afegefeix que "una de les principals novetats d'aquest Nadal a Terrassa és la pista de patinatge sobre gel a l'aire lliure". El recinte fa 30 metres de llarg per 14 d'amplada i estarà ambientat amb il·luminació i fil musical. "A més, s'ofereix un servei de monitorització per atendre al públic", diu el Consistori. Els horaris de la pista seran de cinc de la tarda a nou del vespre els dies 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 i 20 de desembre. Els caps de setmana, el recinte estarà obert d'onze del matí a dues de la tarda i de cinc de la tarda a nou del vespre. Els dies 24 i 31 de desembre i el 5 de gener es tancará a les set de la tarda i el 25 i el 26 de desembre, i el 6 de gener, l'horari serà de cinc a nou. Per les escoles hi ha servei als matins dels dies laborables. El ticket val 6 euros i la capacitat màxima és de vuitanta persones. És obligat usar guants.