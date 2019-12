El PSC s'avé a parlar amb TxT, però no veu clar una taula bilateral

Laura Mangas

04.12.2019 | 04:00

La comissió executiva del PSC, en la seva reunió ordinària d'aquest vespre, abordarà la petició feta per TxT de crear un espai entre ambdós grups per "tornar a la concòrdia". Tot i això, els socialistes no veuen clar la necessitat de crear un espai específic i asseguren que, per la seva part, no han trencat relacions personals amb ningú i que les discrepàncies són a nivell polític.Divendres ...