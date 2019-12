Una persona s'adorm amb una cigarreta encesa i provoca un incendi domèstic

04.12.2019 | 04:00

La mateixa persona que involuntàriament va provocar l'incendi ja l'havia apagat en arribar els serveis d'emergències. El foc es va declarar ahir, a les 3.20 de la matinada, en un habitatge del carrer del Concili Egarenc, a la Cogullada. Un particular va avisar la Policia Municipal que sortia fum d'un habitatge del citat carrer, a l'alçada del carrer del Pintor Torras. Segons la policia, la persona titular de l'habitatge va manifestat a la patrulla local que la causa del foc havia estat un descuit seu, ja que s'havia quedat adormida amb una cigarreta encesa, però que ja l'havia apagat. Efectius de Bombers van acudir al lloc, però no van intervenir. Durant la intervenció policial, un individu va ser denunciat per insultar als agents i pertorbar el descans del veïns.