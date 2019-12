Més seguretat pels alumnes del Crespinell

04.12.2019 | 04:00

L'Ajuntament va pintar aquest dilluns uns itineraris més segurs per millorar l'accessibilitat cognitiva de l'alumnat de l'Escola Crespinell (carrer del Pantà,7). Es tracta de pintar sobre la vorera, amb dos colors, verd i blau, els principals camins que fan diàriament aquests alumnes per anar des de la seva escola fins a l'Escola Lanaspa-Giralt, i també fins a la parada d'autobús de la rambla d'Ègara. Aquesta actuació va néixer de Crespinell i s'emmarca en el treball continuat de l'Ajuntament amb altres entitats per abordar l'accessibilitat universal a la ciutat. Es tracta que l'alumnat pugui fer el recorregut fins al destí creuant el mínim de carrers, fent-ho pels llocs més segurs, a una distància de la vorera segura i evitant obstacles. D'aquesta manera es treballa l'autonomia personal d'alguns alumnes i es millora la seva confiança i inclusió. Aquesta acció forma part del Pacte de Terrassa per a l'accessibilitat universal i en la millora dels camins escolars i s'ha fet coincidir amb la commemoració del Dia Internacional de les persones amb Discapacitat. Per altra banda, dins aquesta commemoració també es va celebrar l'acte "Juntes trenquem barreres", el diumenge, a la plaça Primer de Maig. La jornada va ser festiva.