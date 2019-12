Els veïns pregunten per la policia de barri a l'audiencia ciutadana

04.12.2019 | 12:24

L'executiu municipal ha superat sense problemes la primera audiència pública per presentar el Programa de Govern 2019-2023 i el Pressupost municipal de 2020. La sessió es va celebrar ahir al centre cívic Montserrat Roig, després de l'aprovació dels comptes municipals i contràriament al que fixa el Reglament de Participació Ciutadana, que marca audiències prèvies a la votació del pressupost per afavorir la consulta als terrassencs i la incorporació de suggerències. La policia de barri, la cobertura pendent de les pistes de Can Jofresa i Les Martines van ser els temes estrelles del debat, que tal com va proposar el govern va ser constructiu. "Hem vingut a explicar-nos, a retre comptes i sobretot a escoltar-vos", va dir la republicana Ona Martínez, que va exercir de conductora a la primera audiència pública.

Els veïns van reclamar més agilitat policial en resposta als incidents que es registren als barris i especialment en horari de nit i van apel·lar a l'eficàcia de la nova policia de proximitat. Una veïna va denunciar que fa uns dies "els veïns van retenir tres nois després d'un altercat al carrer Santa Cecília i van haver d'esperar 30 minuts a l'arribada dels agents. Funciona ja o no la policia de barri?", va preguntar.

El regidor de Seguretat Xavier F. Rivero va recordar que la policia de barri "és preventiva" i es va comprometre a comprovar perquè es va produir el retard. El polític també va respondre a un veí que va denunciar incidents a l'àrea nocturna de La Rasa. Una acció pilot amb 13 agents, va dir, "està actuant els caps de setmana a la nit al centre de la ciutat i ja ha aixecat actes per consum de drogues, alcohol i ha fet detencions per violència de gènere". L'alcalde Ballart va intervenir per explicar que el seu executiu ha "parlat amb Mossos per muntar un dispositiu conjunt, perquè hem detectat que darrerament els incidents van en augment en aquesta zona".