04.12.2019 | 20:39

Anava ebri, sense carnet, sense assegurança ni ITV i se salta un semàfor. La Policia Municipal de Terrassa ha denunciat un conductor per un reguitzell d'infraccions comeses dimarts a la tarda. A les 6.30, agents locals van aturar un vehicle al carrer del Periodista Grané, prop del passeig del Vint-i-dos de Juliol, per no respectar la fase vermella d'un semàfor. Els policies van comprovar que el vehicle no tenia l'assegurança obligatòria ni l'ITV en vigor. Això va comportar dues denúncies. Així mateix, en consultar les dades del conductor, els guàrdies van veure que li constava una pèrduda de vigència del permís de conduir per sentència judicial. Se li van instruir diligències penals per trencament de condemna, El conductor va haver de bufar: les proves van donar resultats de 0,49 i 0,48 mil·ligrams. Una altra denúncia.