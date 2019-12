Un Dia de les Persones Discapacitades per eliminar les barreres

J. Ll.

04.12.2019 | 04:00

Marc Buxaderas té 20 anys. Va néixer amb paràlisi cerebral tetraplègica espàstica. "Sona molt xungo, però no us espanteu", va advertir ahir. Ho va explicar molt senzill: algunes de les seves neurones "es van anar a fer un cafè i no van tornar". Marc Buxaderas és monologuista i el seu espectacle es diu "Posa un discapacitat a la teva vida", i és un torrent d'ironia. Ahir, Marc va actuar en l'atri de ...