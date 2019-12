Detingut un jove per robatoris a cotxes aparcats a Vallparadís

J. Ll.

04.12.2019 | 04:00

El van veure fugir i llançar coses al terra. Les coses eren dos aparells de ràdio robats de cotxes. Els Mossos d'Esquadra van detenir el dissabte a Vallparadís un sospitós acusat de forçar dos vehicles.

La trucada d'un testimoni va alertar als mossos a les sis del matí. El comunicant va dir haver vist un jove assaltar automòbils estacionats al carrer del Doctor Pearson i va facilitar la seva descripció a la policia. Una patrulla dels mossos va arribar al carrer del Doctor Pearson. Allà estava encara el sospitós, amb uns objectes a la mà. Els policies li van donar l'alt, però ell va fugir a la carrera quan va veure als agents, i va tirar el que portava.

Un mosso va córrer a peu. Un altre, al volant del cotxe patrulla, també va perseguir a l'escapolit. El van enxampar en el mateix carrer. El van detenir com a presumpte autor d'un delicte de robatori amb força i per desobediència. Els objectes que havia tirat eren dues ràdios. En la zona hi havia dos cotxes violentats. El detingut té 19 anys i és d'origen marroquí.