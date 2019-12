El Terrassenc de l'Any, marcat pel llaç groc

Mercè Boladeras

03.12.2019 | 04:00

S'esperava una resposta de suport àmplia i així va ser. L'acte d'entrega dels guardons del Terrassenc de l'Any, que enguany ha premiat al polític terrassenc, Josep Rull Andreu, que compleix condemna a Lledoners, es va tenyir de groc i es va convertir en espai de reclam per la llibertat i la independència.El primer gest visible per fer costat a Rull va ser en el pròleg i al carrer, davant del Teatre Principal on se celebrava la gala de guardons. Centenars de persones es van aplegar allí per ...