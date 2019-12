Un "showroom" molt especial per recollir fons per l'Associació Sanfilippo

Un "showroom" molt especial per recollir fons per l'Associació Sanfilippo foto lluís clotet

03.12.2019 | 04:00

L'Associació Sanfilippo Barcelona, creada a Terrassa l'any 2010, va organitzar aquest diumenge un "showroom" molt especial al Parc de Gernika per recaptar fons que contribueixin a la investigació de la malaltia de Sanfilippo, molt minoritària. L'entitat va posar a la venda peces de roba a preu de 2, 3 i 5 euros per animar els possibles compradors. L'Associació Sanfilippo Barcelona és una entitat que lluita per millorar la qualitat de vida dels ...