"Un Nadal rodó" guanya el concurs de postals de MútuaTerrassa

S.P.

03.12.2019 | 13:14

L' àmbit de servei Sociosanitari de MútuaTerrassa organitza cada any un concurs de postals de Nadal, obert als residents dels centres de dia i residències geriàtriques, de salut mental i de diversitat intel·lectual que gestiona la seva Fundació Vallparadís. En aquesta edició, que ha tingut disset centres participants (un més que en la passada ), el guanyador ha estat el centre de dia Roureda, ubicat a Sabadell, amb la postal "Un Nadal rodó". El veredicte del jurat, format per diferents representants de MútuaTerrassa i per l'artista terrassenc Sr. Robert Cabeza, s'ha donat a conèixer avui. La postal premiada serà la felicitació institucional amb què MútuaTerrassa desitjarà Bon Nadal i Feliç 2020.