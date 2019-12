Detingut per un atropellament amb fugida

03.12.2019 | 04:00

La Policia Municipal va detenir diumenge un individu acusat d'atropellar una persona i fugir sense donar les seves dades ni auxiliar la víctima. L'accident va tenir lloc a les once del matí a la carretera de Matadepera. La víctima creuava la via per un pas de vianants a l'alçada de l'avinguda de Béjar quan el vehicle la va arrollar. I va fugir. Però la persona ferida va poder agafar dades del cotxe i les hi va facilitar a la policia, que va localizar el titular i el va detenir. La víctima va ser traslladada a l'Hospital de Terrassa.