La ciutat ja llueix el nou vestit de Nadal

Mercè Boladeras

03.12.2019 | 04:00

El cap de setmana ha estat especial. S'ha donat el tret de sortida a la nova campanya per aquest Nadal 2019 i la ciutat ja llueix la decoració tradicional per celebrar les festes que es tancaran, com sempre, amb la benvinguda als Reis Mags d'Orient i la descoberta dels regals i obsequis. El Centre de la ciutat es va omplir de gent el dissabte a la tarda per passejar i comprar. Aquest dia hi havia alguns actes quasi imprescindibles, sobretot pels menuts. Al capvespre, quan ja es va fer fosc, es ...