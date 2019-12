03.12.2019 | 04:00

Circulava amb dues rodes rebentades, anava ebri i va faltar el respecte a unos policies. Diumenge, a les 7.45 del matí, agents de la Policia Municipal van realitzar la prova d'alcoholèmia a un conductor que circulava per la plaça de la Creu Gran amb dues rodes del seu vehicle rebentades. El resultat de la primera prova va ser de 0,66. Els de les proves evidencials van ser de 0.74 i 0.76. El conductor va ser denunciat per l'alcoholèmia positiva i per falta de respecte als agents de l'autoritat.