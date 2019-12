Terrassa es vesteix de Nadal

01.12.2019 | 13:17

Terrassa ja ha estrenat l'ambient nadalenc. El tret de sortida es va donar dissabte amb la inauguració del pessebre oficial, davant de l'Ajuntament, i l'encesa de llums, que va estar a càrrec de l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, en presència de l'autor del pessebre, Ricard Verdaguer, i membres de la Corporació local.

L'acte va finalitzar amb una cantada de cançons de Nadal de Terrassa Ciutat Coral. Un altre dels punts d'atenció és la Fira de Santa Llúcia, a la Plaça Vella, que acull un bon nombre de carpes comercials amb productes i articles típics d'aquestes festes, com les figures per elaborar el pessebre i l'exposició de diorames pessebristes al soterrani de la Catedral del Sant Esperit. I, per als més menuts, ja funciona el trenet que recórrer el Centre de la ciutat a un pas tranquil i que permet observar en detall el nou paisatge nadalenc. Tot ha coincidit a més, en un cap de setmana de promocions i descomptes comercials amb motiu del "Black Friday" i tendes obertes.