El premi Terrassenc de l'Any se celebra amb crits de llibertat

01.12.2019 | 12:37

La gala d'entrega del premi Terrassenc de l'Any, que atorga el Centre Cultural El Social, es va tenyir de groc i va reclamar llibertat pels presos polítics empresonats i a l'exili. El motiu, esperat, és que una de les persones guardonades aquest any és el polític terrassenc Josep Rull, que compleix condemna a la presó de Lledoners, i que com que no va poder assistir, va recollir el diploma i la insígnia la seva esposa, Meritxell Lluís. Juntament amb Rull, el premi ha recaigut amb Ferran Domènec, director del Museu de Terrassa, i Montserrat Gorina, activista humanitària i solidària.

L'acte va tenir lloc al Teatre Principal, aquest dissabte, i va estar presidit per l'alcalde Jordi Ballart, el president de l'entitat, Ricard Figueres, i el bisbe auxiliar, Salvador Cristau. Els guardonats, molt agraïts, varen fer extensiu el seu reconeixement a totes les persones que fan camí al seu costat, tant en l'àmbit professional com personal. Domènec, que va parlar en nom dels guardonats, va manifestar que "crèiem i estimem el que fem i això és l'única fórmula per transmetre-ho al demès i així fer-ho estimar".

L'historiador, així com Ballart i Cristau, van lamentar l'absència de Rull i van demanar que "pugui estar aviat entre nosaltres". Les referències a Rull, i sobretot quan Meritxell Lluís, la seva esposa, va recollir el guardó, vaposar al públic dempeus per cridar llibertat. L'acte, de fet, ja havia començat amb aquest reclam. Centenars de persones s'havien concentrat davant del Teatre Principal pels Cants de la Llibertat que tenen lloc cada dia al Raval.