Una T-Comerç per fer les compres

30.11.2019 | 04:00

El ple ha aprovat un títol nou del transport que permetrà fer desplaçaments gratuïts quan anem de compres. La T-Comerç es crea per donar resposta als comerciants que vulguin oferir als seus clients un trajecte gratis en bus. La mesura segueix el model que ja funciona amb les tarifes dels aparcaments públics, on els comerciants i restauradors poden entregar als seus clients tiquets descompte. En el cas del comerç, la tarifa pel nou títol de transport serà de 0,75 euros per viatge amb dret a un transbordament en un temps màxim de 60 minuts. Els comerciants compren les targetes i l'Ajuntament els aplica un import reduït perquè puguin distribuir-les com a val per un viatge, com a regal als clients o en campanyes promocionals. La T-Comerç era una proposta del sector comercial, que fa temps que havia posat sobre la taula la possibilitat de potenciar els desplaçaments en transport públic dels seus clients.