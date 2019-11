La Policia Municipal atura un conductor que havia begut i portava a sobre cocaïna

30.11.2019 | 04:00

El conductor d'un vehicle va acabar la matinada d'ahir amb dues denúncies a sobre: una per anar begut, segons els resultats de la prova d'alcoholèmia, i una altra per possessió de cocaïna. Prop de les dues de la matinada, una patrulla de la Policia Municipal va aturar un vehicle al carrer d'Antoni Maura, a l'alçada de l'avinguda de Josep Tarradellas. Els agents van comprovar que el conductor presentava símptomes de trobar-se sota els efectes de l'alcohol, motiu pel qual se li va realitzar la prova d'alcoholèmia, amb un resultat de 0,64 mil·ligrams. Traslladat a Prefectura, l'individu va ser sotmès a les proves evidencials, amb uns resultats de 0,67 i 0,62. El positiu va derivar en una denúnca administrativa a la que se va sumar una altra per tinença de drogues: l'individu portava a sobre 0,2 grams de cocaïna, segons la policia.