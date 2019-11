Petit Dia Mundial de la Sida al Raval

30.11.2019 | 04:00

Actuavallès ha triat el Raval de Montserrat per celebrar demà el Dia Mundial de la Sida de la mà de les entitats Aide, LGTB Terrassa i Colors del Món. L'ONG vol acostar als més petits la realitat del VIH amb el "Petit Dia mundial de la Sida", que de 10h a 14 h inclourà activitats, xocolatada, una taula informativa i un taller de contes al que convida a participar "a tota la ciutadania". Al migdia hi haurà una concentració que servirà per presentar la campanya "Jo me la vull treure", amb una performance i la lectura d'un manifest pels drets de les persones amb VIH. La campanya "jo me la vull treure" desenvolupa activitats per empoderar les persones amb VIH, visibilitzar la malaltia i lluitar contra la discriminació. La primera iniciativa ha estat la gravació del rap "Quítate la máscara", on els participants han fet les lletres on expliquen les seves vivències.