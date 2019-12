Nova edició del concurs infantil "Dibuixa'ns el teu Nadal"

Redacció

20.12.2019 | 18:55

Diari de Terrassa anima un any més als nens i nenes de 3 a 12 anys a fer un dibuix inspirat en el Nadal. Aquest certamen artístic, que ya compleix onze edicions, té molts al·licients pels participants perquè hi ha un munt de premis i una gran gala al Centre Cultural Terrasa.

Anem per parts. El concurs té tres categories; una pels nens i nenes de 3 a 5 anys, una segona pels nens i nenes de 6 a 9 anys i una tercera pels nens i nenes de 10 a 12 anys. Els 3 millors de cada categoria guanyaran un lot de productes Staedtler però només per participar hi haurà també obsequis d'aquest marca de material escolar i dues entrades per assistir a la gala de lliurament de premis. I és que la gala serà molt atractiva. Tindrà lloc el dia 3 de gener al Centre Cultural Terrassa, a les 18 hores de la tarda, i serà presentada per Don Edi (Eduard Torres), col·laborador del Diari de Terrassa a la secció d'humor gràfic. A més acollirà una actuació del Ballet de Barcelona i una exhibició de dibuix a càrrec de l'Escola Municipal d'Art i Disseny. El dibuix guanyador, a més, sortirà publicat a la portada del Diari de Terrassa. El lliurement és fins al 31 de desembre.