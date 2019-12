Nova edició del concurs infantil "Dibuixa'ns el teu Nadal"

Els dibuixos s'exposaran un any més al Centre Cultural.

Redacció

29.11.2019 | 21:18

Diari de Terrassa anima un any més als nens i nenes de 3 a 12 anys a fer un dibuix inspirat en el Nadal. Aquest certamen artístic, que ya compleix onze edicions, té molts al·licients pels participants perquè hi ha un munt de premis i una gran gala al Centre Cultural Terrasa.Anem per parts. El concurs té tres categories; una pels nens i nenes de 3 a 5 anys, una segona pels nens i nenes de 6 a 9 anys i una tercera pels nens i nenes de 10 a 12 anys. Els 3 millors de cada categoria guanyaran un ...