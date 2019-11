Altres assumptes acordats

30.11.2019 | 04:00

El ple va expressar la seva unanimitat a favor del Pla d'Habitatge 2019-2025, que persegueix ampliar el parc de pisos públics per reduir la "vulnerabilitat residencial" que pateix la ciutat. El mateix dia que es donava llum verda a aquest document, el Colectivo Sin Vivienda de Terrassa va intervenir en el ple per demanar mesures més eficaces contra l'exclusió residencial. El mig milió d'euros per la compra de pisos "són insuficients", va denunciar aquesta entitat. "Les famílies desnonades se senten invisibles", va afirmar aquest col·lectiu, que va demanar accions immediates per aturar els llançaments mentre no es construeixin o comprin pisos per a posar-los a disposició de les famílies.

Els cinc grups del Consistori van donar suport a la moció presentada per JxT per tal de redactar un pla de senyalètica de Terrassa per aplicar a tota la ciutat, que incorpori tots els criteris d'accessibilitat sensorial, cognitiva, etc, per ser aprovat durant el 2020. JxT també va aconseguir el suport de la resta de partits per tirar endavant una altra de les seves mocions sobre l'elaboració d'una guia de comunicació inclusiva que fomenti una "comunicació lliure d'estereotips i prejudicis".

La moció de Cs per prevenir l'addicció al joc entre els menors d'edat també va comptar amb un suport unànime. En la proposta, l'Ajuntament es compromet a estudiar, en un termini de sis mesos, les modificacions que calguin a la normativa municipal per regular l'obertura de noves cases d'apostes al costat de centres escolars i establir una moratòria, si així es deriva d'aquest informe, per a l'obertura de nous negocis d'aquest tipus.

Tots els grups municipals, excepte Cs, van donar suport al pla de prevenció i gestió dels residus 2018-2030 que busca reduir la generació de residus i augmentar la selecció en origen. Cs va dubtar de la possibilitat d'aplicar un pla tan ambiciós en considerar que el govern no destina els recursos suficients.