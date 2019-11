Dos accidents de trànsit amb ferits lleus a la carretera de Matadepera i Can Palet

30.11.2019 | 04:00

Diverses persones van resultar ferides en dos accidents de trànsit ocorreguts dijous al terme municipal de Terrassa. Dijous, a les 12.20 del migdia, una dotació de la Policia Municipal va acudir a la carretera de Matadepera, a l'alçada de l'avinguda de Lacetània, a requeriment del sistema 112. Allà s'havia produït un accident. Els agents van fer tasques de regulació del trànsit. Una unitat del SEM va assistir a les persones ferides, sense ser necessari traslladar a cap d'elles a un centre mèdic. El agents van realitzar l'informe tècnic d'accident. Al carrer de Concepción Arenal, a l'alçada del carrer d'Albinyana (Can Palet), va tenir lloc un xoc el mateix dijous, a les 7.15 de la tarda. Els vehicles van quedar ocupant la via. Dues dotacions de la Policia Municipal van acudir al lloc per realitzar l'informe tècnic de l'accident i per regular el trànsit, finalitzant el servei una hora després. Personal d'una ambulancia del SEM va donar atenció als ferits al lloc, sense realitzar cap trasllat a centres hospitalaris.