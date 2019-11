Terrassa commemora el Dia Mundial de la Lluita contra la Sida

29.11.2019 | 12:23

Terrassa commemora amb diversos actes el Dia mundial de la Lluita contra la Sida, que se celebra l'1 de desembre des de fa 31 anys. Enguany, es commemora el 25è aniversari de la Comissió de la Sida de Terrassa, formada per l'Ajuntament, el Consorci Sanitari de Terrassa i MútuaTerrassa, amb la col·laboració de les associacions ActuaVallès, AIDE, Alba i LGTB de Terrassa. El proper dilluns dia 2 de desembre, a les 18 h, la Sala Cúpula del Teatre Principal acollirà un acte de reconeixement als professionals que han format part de la Comissió de la Sida. Tot seguit, cap a les 19 h, una batucada al Raval de Montserrat, a càrrec dels Diables de Sant Pere Nord, i es llegirà un manifest, sota el lema "Ni estigma, ni discriminació". Per altra banda, aquest diumenge hi haurà el "Petit Mundial de la Sida", de 10 a 14 h al Raval,. Durant tot el matí hi haurà activitats pels més petits i cap al final de la tarda s'il·luminarà la façana de l'Ajuntament de color vermell.