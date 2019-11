Roba a 2,3 i 5 euros per recaptar fons per a l'Associació Sanfilippo

29.11.2019 | 04:00

L'Associació Sanfilippo Barcelona, que va néixer a Terrassa l'any 2010, organitza aquest diumenge un "showroom" al Parc de Gernika, número 15, per recaptar fons que contribueixin a saber més d'aquesta malaltia tan minoritària.L'associació posarà a la venda tota mena de peces de roba a 2, 3 i 5 euros per animar els ciutadans a contribuir en la investigació d'aquesta malaltia. Hi haurà jaquetes, camises, bosses, fulards i ...