Primera Marató de Donació de Medul·la Òssia a Terrassa

Mercè Boladeras

29.11.2019 | 04:00

Nova cita solidària aquest dissabte. Aquesta vegada té fins per la salut i, en concret, per ser donant potencial de moll d'os. Se celebra la 1a Marató de Donants de Medul·la Òssia, que tindrà lloc al Saló de Plens de l'Ajuntament, des de les 10 h del matí fins a les 20 h de la tarda. La donació comptarà amb diverses entitats que faran activitats i actuacions al Raval perquè la jornada sigui més festiva. Hi ...