Obres a camins de les Martines per enllaçar amb l'Anella Verda

Redacció

29.11.2019 | 04:00

El projecte de l'Anella Verda, que no integra el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt, contempla millorar el manteniment i la neteja dels camins d'ús públics i l'arranjament de la xarxa de camins per a la circulació preferent de vianants i bicicletes. En aquest sentit, l'Ajuntament ha iniciat els treballs per adequar i arranjar el recorregut que enllaça els carrers de les Martines i de la Font del Moreu que connecten amb el carrer del Torrent de Can Guitard, ...