Noves beques de menjador per a famílies monoparentals

Menjador escolar. Els ajuts pel servei superen aquest any el nombre de 4.000.

Redacció

29.11.2019 | 04:00

L'Ajuntament de Terrassa atorgarà beques de menjador a famílies monoparentals que han quedat fora de la convocatòria de la Generalitat de Catalunya. Els serveis socials municipals estan estudiant la situació de prop de 40 famílies que no han pogut obtenir beques perquè superaven el límit d'ingressos (generalment per poc) però que presenten perfils d'un determinat grau de risc social, per determinar en quins casos adjudicarà ...