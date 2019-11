29.11.2019 | 04:00

El projecte Terrassa Energia Intel·ligent (TEI) és un dels finalistes als enerTIC Awards 2019, que atorga l'organització del mateix nom per reconèixer els projectes tecnològics innovadors realitzats per empreses i organitzacions públiques i privades compromeses amb l'eficiència energètica i la sostenibilitat. Una comissió d'experts ha triat els finalistes de cada categoria entre els 130 projectes presentats, i s'han de recollir els vots de la ciutadania per decidir els premiats. Els projectes guanyadors dels Premis enerTIC es donaran a conèixer el 12 de desembre en una cerimònia a la Secretaria d'Estat per a l'Avenç Digital, a Madrid.