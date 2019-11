Protesta de la PAH a diverses oficines bancàries

28.11.2019 | 04:00

L'oficina del Banc Santander al carrer Major va ser ahir la primera de les sucursals bancàries en que el col·lectiu Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH) de Terrassa va realitzar una acció de protesta múltiple. La plataforma volia denunciar que els bancs no donen lloguers socials, malgrat tenir un important parc d'habitatges. L'acció reivindicativa, concebuda com a "vistosa i potent" pels organitzadors, va consistir en la presentació d'escrits en diferentes oficines (una quinzena) amb la pretensió de saturar-les i fer públic "el maltracte a les families terrassenques" amenaçades amb ser desnonades.