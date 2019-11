Millores d'accessibilitat i seguretat a Can Palet i Roc Blanc

Redacció

28.11.2019 | 04:00

L'Ajuntament de Terrassa ha iniciat aquesta setmana diferents obres de millora de la seguretat viària i l'accessibilitat a tres cruïlles dels barris del Roc Blanc i de Can Palet, "dins el compromís de fer de Terrassa una ciutat més accessible per a tothom", especifiquen fonts del Consistori en nota de premsa.L'objectiu de les actuacions és millorar l'accessibilitat de la zona i reduir la velocitat dels vehicles al pas per aquestes vies per millorar, ...