Marató de donació de medul·la òssia aquest dissabte

28.11.2019 | 12:39

Aquest dissabte tindrà lloc la 1a Marató de Donació de Medul·la Òssia a Terrassa. La jornada solidària té l'objectiu de recollir mostres de sang per poder analitzar després. També es pot fer una donació de saliva. La marató tindrà lloc al Saló de Plens de l'Ajuntament, des de les 10 h del matí fins a les 20 h. de la tarda, i comptarà amb diversos col·lectius per animar a la donació. La nova convocatòria altruista ha estat presentada aquest matí per l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, la responsable del Banc de Sang i Teixits a MútuaTerrassa, Anny Jaramillo, i la regidora de Salut, Mónica Polo.