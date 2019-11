La jornada Avança't 3D mostra els avenços de la impressió additiva

28.11.2019 | 12:45

Aquest matí s'ha celebrat al Centre Tecnològic Leitat la jornada AVANÇAT 3D, organitzada per l'Ajuntament de Terrassa i el Leitat i adreçada a empreses que vulguin descobrir els avantatges i les oportunitats del negoci de la impressió 3D i l'impacte que està tenint en diferents sectors econòmics com a nova eina de disseny i de producció. El tinent d'alcalde de Promoció Econòmica i Projecció de la Ciutat, Isaac Albert,

acompanyat del president del Centre Tecnològic Leitat, Jordi William Carnes, han obert una jornada que ha comptat amb una primera sessió introductòria sobre què és i quines oportunitats de negoci té el 3D. Després s'han ensenyat diversos casos d'èxit, tant d'empreses com de "star-ups",i s'ha visitat el hub on s'ha pogut descobrir com són i com funcionen aquestes màquines de fabricació additiva. La jornada ha acollit uns 120 acreditats.