Xènia Albà, nova presidenta local d'ERC

Redacció

27.11.2019 | 04:00

L'assemblea local d'ERC va escollir dilluns Xènia Albà com a nova presidenta de la formació. El 95% dels assistents van recolzar la candidatura encapçalada per Albà, l'única que es va presentar, per portar les regnes del partit durant els pròxims anys. Xènia Albà estarà acompanyada per Montserrat Font en la presidència adjunta.L'enginyera en telecomunicacions, número sis en les llistes en les passades eleccions ...