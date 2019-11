"Ni un pas enrere!"

26.11.2019 | 04:00

En el Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones, la ciutat es va mobilitzar un any més per conscienciar i sensibilitzar sobre aquest greu fenomen social. També va fer denúncia i condemna de les agressions que pateixen les dones per part dels homes. Un dels actes centrals van ser les concentracions que van tenir lloc, a les 7 de la tarda, als districtes. Durant les mateixes es va donar lectura a un manifest comú que reflexiona sobre aquest greu problema. El manifest ...