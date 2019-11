Marató de mitjons de Nadal solidaris al Museu Tèxtil

26.11.2019 | 12:55

Aquest diumenge, el Museu de Terrassa organitza una marató de confecció de mitjons de Nadal solidaris que decoraran les habitacions dels nens i nenes ingressats a l'hospital. L'activitat és gratuïta per a totes les persones que vulguin participar, que s'hauran d'inscriure prèviament a inscripcions@cdmt.cat o bé trucant al telèfon del Museu Tèxtil: 93 731 52 02.

L'activitat està pensada per nens majors de 3 anys i per adults. La iniciativa va néixer a Oxford (Regne Unit) impulsada per Sílvia Rueda, de l'ONG Stitches of kindness.

Aquest és el segon any que l'ONG i el Museu Tèxtil comparteixen esforços per portar els mitjons confeccionats als hospitals de Sant Joan de Déu, Vall d'Hebron i l'Hospital de Terrassa, entre d'altres. En la segona marató de mitjons solidaris s'aprendrà a confeccionar un mitjó de feltre i a decorar-lo amb diverses tècniques i materials. Els tallers seran en sessions a les 10 i les 12 del matí.