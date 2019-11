Demanen penes de presó per a quatre responsables d'un club de marihuana

Javier Llamas

26.11.2019 | 04:00

Era un club cànnabic més del reguitzell d'associacions de fumadors de marihuana que poblaven Terrassa com altres llocs. I en aquest, com en d'altres, va acabar entrant la policia, i els seus responsables van acabar embullats en un procés judicial per descomptat tràfic de drogues. Ja se sap l'argument acusatori. És el tantes vegades repetit: en el local es venien drogues, per la qual cosa se subvertia l'objectiu cultural formal d'estudi i reflexió sobre ...