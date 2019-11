Cs demana un pla director pel comerç

26.11.2019 | 04:00

Regidors i simpatitzants de Cs van celebrar dissabte la Festa de la Tardor Ciutadana a la plaça de l'Assemblea de Catalunya, al barri de La Maurina. La formació taronja va voler compartir la jornada amb els veïns del districte IV i recollir les seves reivindicacions. Els membres del partit van poder parlar amb entitats i amb comerciants de la zona, amb qui comparteixen la necessitat d'activar mesures per afavorir el comerç. "Volem acompanyar el sector comercial en un moment molt difícil per a ells, a causa de la crisi econòmica i al canvi d'hàbits", explica Javier González, líder de Cs. La formació entrarà al ple de desembre una proposta per tal que l'Ajuntament redacti un pla director del comerç que s'abordi de manera participativa. González creu, per exemple, que s'haurien de modificar algunes ordenances municipals per tal d'ampliar el tipus d'establiments que poden implantar-se en els carrers de vianants i així "dinamitzar alguns eixos" que estan patint moltes baixes. El regidor demana també que l'equip de govern reactivi la Taula del Comerç, que en aquest mandat encara no s'ha convocat.

Durant la festa organitzada per Cs, els regidors van recollir les reivindicacions del barri com el fet que l'autobús pari davant el casal de La Maurina o que hi hagi més seguretat al barri, explica González. També es van queixar, prossegueix, que falten alguns detalls per tacar en el nou casal cívic que està a punt d'inaugurar-se.