El Comitè de Vaga Feminista denuncia la falta de recursos de la Casa Galèria

26.11.2019 | 12:53

El Comitè de Vaga Feminista de Terrassa ha denunciat aquest migdia la falta de recursos de la Casa Galeria per atendre a dones víctimes de violència masclista. Membres del comitè han fet una roda de premsa al Raval de Montserrat, davant de l'Ajuntament, on han llegit un comunicat posant en qüestió el servei. "No volem responsabilitzar als qui treballen sinó que considerem que el servei a la dona que presta és ineficaç i susceptible de gran millora". Per tot això, el comitè ha demanat una reunió urgent amb la regidora de Polítiques de Gènere, Núria Marín. Entre les propostes, volen que l'Ajuntament contracti més personal i obrir un servei d'informació i atenció a les dones a cada districte.