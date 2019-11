Acusen un avi d'abusar sexualment de la seva néta

Javier Llamas

26.11.2019 | 04:00

L'avi està acusat d'abusar sexualment de la seva néta. Ell té 63 anys. Ella tenia entre 9 i 11 quan va passar allò. Això afirma el Ministeri Fiscal, que demana cinc anys de presó, i nou anys més de llibertat vigilada, per a l'home.La néta acudia a casa de l'avi i era allà on tenien lloc presumptament els abusos denunciats, els tocaments, els petons que no eren els petons que havia de donar un avi a la seva néta.El jutjat ...