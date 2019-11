L'alcalde no mediarà en el conflicte entre Melgares i Armengol

Laura Mangas

25.11.2019 | 12:33

L'alcalde, Jordi Ballart, no té intenció d'anar aquesta tarda a la junta de portaveus, que és el que li demana el PSC, per tractar personalment el conflicte entre la tinenta d'alcalde Lluïsa Melgares i el regidor Marc Armengol arran de l'acusació de masclista feta per la regidora al seu excompany socialista en la comissió informativa del passat dilluns. Ballart ha reiterat que no mediarà entre ambdós, però que aquesta tarda, la portaveu del govern i regidora de Polítiques de Gènere, Núria Marín, "farà una sèrie de propostes per evitar que tornin a produir-se situacions d'aquest tipus". L'alcalde ha expressat el seu "suport total i incondicional a com s'ha sentit tractada la regidora Lluïsa Melgares". Ballart no vol entrar a valorar si es va produir realment una situació de micro masclisme, com afirma Melgares, perquè no hi era present a la reunió, però considera que "és una percepció de la regidora i, per tant, si ella va sentir que no era tractada adequadament hem de ser respectuosos, evitar que es repeteixin aquestes situacions i que la regidora se senti còmoda i a gust en les comissions informatives i en els plens". Més enllà d'aquest incident, Ballart assegura que hi ha "altres regidores" que no se senten ben tractades per alguns regidors davant de "petits gestos, mirades o comentaris".