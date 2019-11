Avancen els treballs de desbrossada de la riera del Palau

Laura Mangas

25.11.2019 | 13:13

Una riera molt més buidada. Això és el que s'ha trobat la comitiva municipal, encapçalada per l'alcalde, Jordi Ballart, i els veïns que aquest matí han visitat la riera del Palau per conèixer com avancen els treballs de neteja de vegetació i tala d'arbres que s'estan duent a terme. Els treballs van començar el passat 11 de novembre i consisteixen a netejar el tram urbà de la riera del Palau, entre Poble Nou i La Cogullada, un tram de la riera de Rubí i també del torrent Mitger. La intervenció, que costa 80 mil euros, és finançada entre l'Ajuntament i l'Agència Catalana de l'Aigua.