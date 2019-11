Les grans estrelles de la dansa, aclamades

24.11.2019 | 14:57

Terrassa és referència aquesta cap de setmana per la dansa amb majúscules. Un conjunt de grans estrelles de l'American Ballet dels Estats Units són els protagonistes d'una gala que té lloc avui i ahir al Centre Cultural de la Rambla. La primera de les funcions, dissabte a la nit, va ser un gran èxit. Les estrelles van ser aclamades pel seu ball en coreografies emblemàtiques molt exigents, com "El Corsari", "Don Quixot" i "El cigne blanc", totes creades pel gran mestre Marius Petipa. També van entusiasmar amb altres peces més neoclàssiques o contemporànies com "Know" i "On the water". La gran gala va despertar molta expectació i se celebra amb totes les localitats esgotades.