Duel d'actrius a "La reina de la bellesa"

24.11.2019 | 21:45

Marissa Josa, de Terrassa, i Marta Marco, han liderat avui diumenge un duel interpretatiu a "La reina de la bellesa" de Martin McDonagh, L'obra, que s'ha representat al Teatre Principal, és un relat protagonitzat per una mare i una filla que mantenen una relació afectiva de gran duresa i, fins i tot, cruel. La mare, Mag Folan (Marissa Josa), vol retenir la seva filla Maureen (Marta Marco) a casa perquè es fa gran i ella només desitja fugir lluny per fer la seva vida. "La reina de la bellesa" compta també amb els actors Enric Auquer i Ernest Villegas i està dirigida per Julio Manrique.