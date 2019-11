"La mutilació genital és una tradició que cal erradicar"

25-N, Dia internacional per a l'eliminació de la violència contra les dones. El testimoni

Entrevista a Bombo N'Dir, presidenta de l'Associació de Dones Immigrants Subsaharianes i agent comunitària

Mercè Boladeras

23.11.2019 | 04:00

La Jornada sobre Violència contra les Dones d'aquest any va comptar amb la ponent Bombo N'Dir, presidenta de l'Associació de Dones Immigrants Subsaharianes. Vàrem conversar amb ella sobre la seva tasca al capdavant de l'entitat i conèixer els problemes amb els quals lluiten.Per què una entitat que aplegui les dones immigrants subsaharianes? Jo sóc del Senegal però em considero del món. Aquesta associació es va crear fa 15 anys. Era una necessitat en un lloc, com Catalunya, on no hi havia res i ...