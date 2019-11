L'incident arriba a la comissió municipal de Serveis Generals

Redacció

23.11.2019 | 04:00

Lapicabaralla entre Lluïsa Melgares i Marc Armengol va arribar dijous a la comissió municipal de Serveis Generals, on el regidor socialista Alfredo Vega va demanar a Núria Marín, com a regidora de Polítiques de Gènere, que "posi una mica de seny" en l'incident i "demani a aquesta persona (Lluïsa Melgares) que demani disculpes per un insult completament desproporcionat, que no respon a la realitat". Vega va defensar que en el ...