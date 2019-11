La comarca rep cada dia 5 denúncies per violència masclista 

Atcte a Castellbisbal per la mort d'una dona per violència masclista.

Atcte a Castellbisbal per la mort d'una dona per violència masclista. Alberto Tallón

25-N, Dia internacional per a l'eliminació de la violència contra les dones

M. B.

23.11.2019 | 04:00

El Consell Comarcal del Vallès Occidental va presentar ahir el primer informe sobre Violència de Gènere elaborat per l'Observatori Comarcal. L'estudi acull dades rellevants com que cada dia es presenten a la comarca 5 denúncies per agressions contra les dones al Vallès Occidental i que el partit judicial de Terrassa és el que en rep més, 52 denúncies per cada 10.000 dones a la comarca, una ràtio que està per sobre de la mitjana que és de 43 denúncies per cada 10.000 dones encara que inferior a ...