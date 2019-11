Carles Caballero deixa la presidència d'ERC després de sis anys

Laura Mangas

23.11.2019 | 04:00

Carles Caballero deixarà aquest dilluns la presidència local d'ERC. Ho fa després de sis anys especialment intensos en què la formació ha passat de no tenir representació a l'Ajuntament a estar dins el govern de la ciutat amb cinc regidors. El partit té previst celebrar dilluns una assemblea per renovar l'executiva.Caballero esgota aquests dies el seu mandat com a màxim responsable orgànic dels republicans a Terrassa. ...