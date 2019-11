Bolcats amb el Gran Recapte d'Aliments

23.11.2019 | 18:27

Avui i ahir divendres se celebra el Gran Recapte d'Aliments. En aquesta edició hi col·laboren 50 establiments a Terrassa i més de 700 voluntaris que contribueixen a la logística que lidera Creu Roja. La delegació local s'ha proposat superar les 106 tones de l'any passat. La campanya solidària va començar amb bona nota i de seguida es va veure gent que aportava el seu gra de sorra.

Àngels, una senyora de 86 anys, va explicar a un dels supermercats Mercadona del centre, que "cada any compro aliments per ajudar. És molt necessari perquè hi ha gent que no pot comprar menjar". Àngels va donar la bossa del recapte, aquesta vegada de color blau, als voluntaris. Una d'elles, Assumpta Carrasquer, de 76 anys, va dir que totes les donacions són molt benvingudes i que el que més manca és llet, oli, cereals i conserves,